Pozzallo, giovane eritreo muore per fame

POZZALLO (RAGUSA) – Tra i 91 migranti approdati ieri a Pozzallo a bordo della nave dell’Ong spagnola Proactiva Oper Arms, c’era un giovane eritreo di 22 anni arrivato in condizioni fisiche disperate: malnutrito e con problemi respiratori.

Appena sceso dalla nave è stato trasferito in ospedale a Modica; dopo qualche ora le sue condizioni sono peggiorate e il giovane è morto per fame e per la malnutrizione che da mesi ha contribuito a peggiorare il suo già precario quadro clinico. La salma si trova nella camera mortuaria dell’ospedale Maggiore.