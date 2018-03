Spacciano tra i corridoi del supermercato

ACI SANT’ANTONIO (CATANIA) – I carabinieri di Aci Sant’Antonio, coadiuvati dai colleghi di Acireale, hanno arrestato il cinquantenne Antonino Giuffrida e il 46enne Venerando Failla per spaccio di droga.

Sabato sera i due sono stati sorpresi dai carabinieri nel parcheggio antistante il supermercato Eurospin di via Cristoforo Colombo ad Acireale, dove, confondendosi tra i numerosi clienti, ricevevano gli assuntori per piazzargli la droga.

Dopo avere documentato alcune cessioni di marijuana in cambio di denaro, fermando a distanza gli acquirenti con la droga in tasca, i militari sono intervenuti perquisendo i pusher e l’auto da loro utilizzata: sequestrati 20 grammi circa di marijuana, suddivisa in dosi, e 150 euro in contanti incassati dalla precedente vendita.

Gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.