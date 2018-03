Oggetti rubati in vendita al mercatino

Catania . Tra la merce esposta in via Dusmet alcuni pezzi d’epoca portati via da una villa qualche giorno fa: due denunce

CATANIA – Domenica mattina, la Polizia di Catania ha denunciato due individui, G.S. e F.C., per ricettazione. I due non hanno saputo dare alcuna giustificazione circa la provenienza, il possesso e la vendita di oggetti d’epoca che stavano effettuando presso il mercatino delle pulci nell’area antistante l’ingresso del porto, in via Dusmet.

In particolare, un utente qualche minuto prima ha segnalato di avere il sospetto che gli oggetti posti in vendita fossero proprio quelli a lui rubati qualche giorno addietro, all’interno di una villa sita in un comune del capoluogo etneo.

Dopo gli opportuni accertamenti, gli oggetti effettivamente riconosciuti e corrispondenti a quelli denunciati per furto in abitazione, sono stati restituiti al legittimo proprietario.