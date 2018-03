Coca e munizioni, preso a San Cristoforo

Catania: il giovane pusher spacciava anche marijuana. In casa proiettili di tutti i tipi

CATANIA – Il 24enne Filippo Fazio è stato arrestato dalla polizia a Catania per spaccio di droga e detenzione abusiva di munizioni. Durante una perquisizione a San Cristoforo gli agenti lo hanno trovato in possesso di circa 6 grammi di cocaina, 12 grammi di marijuana e 60 euro in contanti.

Un successivo controllo nella sua abitazione ha portato al sequestro di 220 grammi di marijuana, una bilancia di precisione, 8 proiettili calibro 9×21, di un proiettile calibro 7.65 e di 34 cartucce marca Fiocchi calibro 36. Fazio è finito ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.