PALERMO – Un migrante ha bloccato a Palermo un autobus urbano dell’Amat, all’incrocio tra via Cavour e via Maqueda. E’ salito sul tetto e ha cominciato a urlare per motivi sconosciuti.

Sono intervenuti gli agenti di polizia municipale e i pompieri, che hanno faticato per immobilizzarlo, mentre tutti i passanti riprendevano la scena col telefonino. Il ragazzo, un diciannovenne della Costa d’Avorio, è stato poi portato in ospedale e riaffidato alla comunità di Palermo che lo ospita.