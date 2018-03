Catania, fermato il pusher di Librino

Arrestato in viale Castagnola un pregiudicato di 29 anni sorpreso a spacciare marijuana e cocaina

CATANIA – Ieri pomeriggio, i poliziotti di Catania hanno effettuato un giro di controllo per monitorare lo spaccio nel quartiere Librino. In particolare, in viale Castagnola, gli agenti hanno assistito a uno scambio sospetto tra due soggetti.

Il presunto spacciatore, Salvatore Gangi, 29 anni, noto pregiudicato, è stato trovato in possesso di 87 involucri di carta alluminio, con all’interno marijuana, nonché altri tre involucri contenenti cocaina. L’uomo è stato arrestato e, su disposizione del P.M. di turno, è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza in attesa di giudizio per direttissima.