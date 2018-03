Incidente stradale tra Modica e Rosolini: feriti non gravemente il marito e il figlio piccolo

RAGUSA – Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri sulla strada provinciale Modica-Rosolini. A perdere la vita Elena Roccasalva, trentenne di Modica che viaggiava su una Ford Fiesta guidata dal marito.

L’auto ha finito la sua corsa contro un muro. Per la donna non c’è stato nulla da fare, il marito e il figlio piccolo della coppia che era con loro sono ricoverati a Modica e le loro condizioni non sono gravi.