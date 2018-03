Precisazione Enel: “Totalmente estranei alla vicenda”

Riceviamo e pubblichiamo la seguente precisazione dell’Enel sull’articolo “Catania, blitz dei senza casa all’Enel”.

“In riferimento a quanto riportato sugli occupanti di via Calatabiano, riteniamo opportuno chiarire che l’azienda è totalmente estranea alla vicenda. Innanzitutto ieri nessuno ha bloccato l’attività dei nostri uffici di via Mons. Domenico Orlando. La foto è stata scattata furtivamente. Chi era dentro non si è neanche accorto della presenza di queste persone che, dopo pochissimi minuti, erano già sparite”.

“Per quanto riguarda i disagi per i quali queste persone manifestano – continua la società -, Enel ritiene opportuno precisare che nell’immobile da loro occupato abusivamente c’erano solo alcune forniture cessate da tempo. Nel settembre 2017, la società proprietaria dell’immobile ha legittimamente chiesto e ottenuto la rimozione degli impianti elettrici Enel presenti per poter eseguire, in sicurezza, dei lavori civili. Al momento all’azienda non risulta alcuna richiesta di attivazione di nuove forniture”.

“In ogni caso, nel rispetto delle esistenti leggi contro l’abusivismo edilizio – conclude Enel -, eventuali nuove forniture potranno essere richieste solo esibendo idoneo titolo abitativo (che, in quanto abusivi, nessuno di loro ha). Risulta, quindi, evidente che Enel in questa vicenda non ha alcuna responsabilità e ne vuole, quindi, restare fuori”.