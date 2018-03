PALERMO – Una serie di controlli a imprese artigiane del legno sono stati effettuati dai carabinieri nei giorni scorsi nella provincia di Palermo. Sono state controllate 19 aziende di cui 8 sono risultate irregolari e 1 completamente in nero (per questa è stato adottato il provvedimento di sequestro amministrativo), 36 sono stati i lavoratori sottoposti a controllo di cui 9 totalmente in nero, mentre per altri 9 è stata accertata l’irregolarità nella gestione del rapporto di lavoro.

In 6 casi è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, per aver impiegato personale in nero nella misura pari o superiore al 20% di quello effettivamente presente sul luogo di lavoro. Cinque provvedimenti risultano già revocati avendo i responsabili regolarizzato la posizione dei lavoratori in nero e pagato la sanzione amministrativa aggiuntiva. Le sanzioni amministrative ammontano a 27.000 euro