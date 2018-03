CATANIA – Nel corso della notte scorsa sono stati rubati i cavi della pubblica illuminazione e le coperture dei tombini nel Parco Gemmellaro di Catania, nei pressi dell’ingresso di via Palermo. “Un altro inaccettabile atto di vandalismo, che provoca rabbia e sdegno in tutti noi, ma provvederemo a ripristinare tutto in tempi rapidi”, dice il sindaco Enzo Bianco. “Chi ha visto qualcosa collabori, in modo che gli autori di questo atto criminale vengano assicurati alla giustizia”.