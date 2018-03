RAGUSA – Cinque lavoratori irregolari su sette presenti, tre dei quali completamente in nero, sono stati scoperti da militari della Guardia di finanza in un grande negozio di abbigliamento del centro commerciale ‘Ibleo’, a Ragusa. Al rappresentante legale della società, che ha sede principale a Napoli e locali in alcuni comuni della Sicilia, è stata contestata una violazione amministrativa per un importo di oltre 120 mila euro.

E’ stato inoltre segnalato all’Ispettorato territoriale del Lavoro per un eventuale adozione del provvedimento di sospensione dell’attività. I lavoratori irregolari, di giovanissima età, erano impiegati da diversi mesi come addetti alle vendite senza la comunicazione obbligatoria di inizio lavoro. In qualche caso ricevevano compensi sottostimati rispetto alle ore di lavoro prestate, in contanti e non avevano garanzie sotto il profilo assistenziale e contributivo.