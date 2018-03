Al Nord i nubifragi, in Sicilia 26°

ROMA – Sarà domenica la giornata peggiore per il maltempo che sta per colpire in questo weekend l’Italia a causa di una perturbazione atlantica. Ma non per la Sicilia, dove addirittura sono previsti anche 26 gradi.

Se infatti sabato, secondo le previsioni di 3bmeteo.com, sono previste “le prime deboli piogge sulle regioni settentrionali e Toscana, mentre qualche fenomeno più incisivo si verificherà in Liguria”, domenica si dovrebbero registrare piogge e rovesci diffusi al Nord anche di forte intensità con locali temporali o nubifragi”. Coinvolto dal maltempo anche il Centro, sebbene in misura minore con precipitazioni più intense in Toscana.

Nel frattempo il Sud vedrà tempo più asciutto e in parte soleggiato, “fatta eccezione per qualche pioggia in Campania, poi anche sul resto del Meridione verso la fine di domenica. Qui la nota saliente riguarderà però il clima, che sarà molto mite per via dei forti venti di scirocco. Attese punte di oltre 20 gradi, praticamente una tarda primavera”.