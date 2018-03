In casa droga e soldi falsi, arrestato 35enne

PALERMO – La Polizia di Stato ha arrestato Salvatore Graziano, 35 anni accusato di spaccio di droga e detenzione di banconote false. Gli agenti hanno seguito l’uomo in via Montalbo e hanno assistito alla cessione di alcune dosi. Negli slip i poliziotti hanno trovato un pacchetto di sigarette con dentro 5 involucri di cocaina e due di hashish e 90 euro. In casa nell’armadio è stato trovato un panetto di hashish da 100 grammi e 36 involucri di hashish. Gli agenti hanno trovato anche 20 banconote false da 20 euro.