Sicilia, i 100 giorni di Musumeci

PALERMO – Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, incontra la stampa per tracciare un bilancio dei suoi primi cento giorni di governo.

“Sono passati cento giorni. Abbiamo letto considerazioni diverse. In una condizione di normalità, cento giorni possono essere uno spazio significativo per fare un primo bilancio. Per altri versi, sono insignificanti. Avevamo promesso ai siciliani di cambiare la Regione in cinque anni. Per una prima vera inversione di tendenza avremo bisogno di mille giorni”.

“Abbiamo iniziato ad analizzare la situazione, incontrare istituzioni economiche, amministrative, culturali, religiose – ha spiegato – Dopo mille giorni saremo in grado di darvi risultati significativi come l’aumento del Pil, la diminuzione del tasso di povertà e speriamo anche il calo della fuga di cervelli”.

“Questo governo ha rimesso in circolazione 700 milioni di euro in appena cento giorni. Dei 700 milioni – ha proseguito – 340 milioni del Po-Fesr per infrastrutture regionali tra bandi pubblicati e bandi in pre informazione, 39 milioni per il dissesto idrogeologico, 52,4 milioni per la sanità, 150 per infrastrutture, viabilità e riqualificazione urbana, 110 per la formazione. Abbiamo finalmente avviato il decollo dell’area industriale di Gela con il cofinanziamento di 10 milioni di euro”.

BUROCRAZIA. “Abbiamo un nuovo segretario generale, 16 nuovi direttori generali su 30 (mai accaduto) e la rotazione di 10 direttori su 14. Abbiamo avviato la rinegoziazione degli accordi finanziari con lo Stato – ha spiegato – e approvato il piano di ristrutturazione degli ospedali e acquisto di attrezzature sanitarie per 224 milioni (non compresi nei 700 già rimessi in circolazione) di cui 48 milioni di risorse già autorizzate. Sono state avviate le stabilizzazioni per 307 unità di personale sanitario. Sono state distribuite a tremila bambini diabetici siciliani apparecchiature all’avanguardia per il controllo della glicemia per 2,4 milioni di euro”.

“Saranno acquistati – ha aggiunto – 264 nuovi autobus in Sicilia per 50 milioni di euro. E’ stato inoltre istituito il fondo di rotazione per la progettazione di opere pubbliche da parte degli enti locali per 13 milioni di euro. Ci saranno interventi per l’edilizia economica e popolare per 61 milioni di euro. Previsti fondi per le imprese per circa 200 milioni di euro. Sono stati pure sbloccati i pagamenti Agea per le imprese agricole che riceveranno 40 milioni di euro. Sarà costituito un fondo per progetti esecutivi contro il dissesto idrogeologico per 11 milioni di euro. In più sono stati predisposti 9 milioni alla Protezione civile, è un piano antisismico per 21 milioni”.

“A qualche sprovveduto che dice che questo è il governo del nulla dico: siamo il governo che in pochi giorni ha già rimesso in circolazione 700 milioni di euro e supereremo il miliardo entro l’anno, facendo quello che non si faceva da anni. Credo che se l’opposizione dice queste cose – ha proseguito – vuol dire che è in seria difficoltà. Forse abbiamo avuto la pecca di non comunicare tutto quello che abbiamo fatto, ma non amiamo la spavalderia. Preferiamo lavorare in silenzio”.

RIFIUTI. “Ho espresso al governo centrale il mio parere contrario al termovalorizzatore della Centrale termoelettrica di San Filippo del Mela. E non perché abbia pregiudizi sugli inceneritori, contemplati e disciplinati dalle leggi dello Stato. Ma perché credo che quell’area del Milazzese debba ormai ridurre il pesante carico inquinante che sopporta da oltre mezzo secolo” spiega il presidente della Regione, Nello Musumeci, mantenendo, dunque, l’impegno assunto all’Ars il 23 gennaio scorso, sulle mozioni relative all’impianto di San Filippo del Mela, nel Messinese.

“Alla delegazione dei sindaci della zona – aggiunge – che ho invitato a Palermo per oggi pomeriggio, chiederò di programmare, assieme al governo regionale, una decisa azione di rottura col passato sul fronte della tutela ambientale. Sono certo che nessuno si tirerà indietro”.

In una lettera inviata al presidente del Consiglio dei ministri, il governatore dell’Isola spiega che il proprio parere contrario “scaturisce, a prescindere dalla circostanza che l’opera ricada o meno entro l’area di vincolo paesaggistico, dalla considerazione che quel territorio, da troppo tempo, subisce, per la presenza di poli industriali, un pesante degrado ambientale e del paesaggio, degrado divenuto ormai insostenibile”.

“In coerenza con il mio programma di governo – sottolinea Nello Musumeci nella nota a Palazzo Chigi – mi batterò affinché presto si dia avvio a un Piano di riconversione industriale, di bonifica dei siti e di recupero dell’area, non solo del Milazzese, ma di ogni altro luogo siciliano ove insistono impianti di raffinazione e suscettibili di inquinamento”.

STRADE E VIABILITA’. “Stiamo lavorando per creare un catasto delle strade siciliane, possiamo così capirne lo stato di salute” continua Musumeci. “Faremo una ricognizione di ogni arteria: quelle già interessate da frane, quelle suscettibili e quelle che potrebbero essere non più utilizzate in caso di sisma di una certa entità. In alcune aree prevediamo di realizzare elisuperfici per evitare che piccoli centri rimangano isolati”.

“Per i collegamenti con i centri minori sono previsti – ha aggiunto – 200 milioni di euro con incentivi a privati, per la viabilità 500 milioni di euro e la parte rimanente a carico del’Anas”. Sempre sul fronte della viabilità, Musumeci ha parlato dell’accordo di programma con Trenitalia per dieci anni con un impegno di 1,2 milioni di euro. “Trenitalia ci deve assicurare treni pieni – ha concluso – Bisogna tornare al trasporto ferroviario. Non penalizzando il gommato, ma riducendolo per diminuire anche l’inquinamento”.