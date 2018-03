Dal 15 marzo lo sportello Idea@donnacatania

Iniziativa del Comune etneo per ascolto e orientamento per donne in difficoltà

CATANIA – Uno spazio di ascolto e orientamento per le donne in difficoltà volto a favorire percorsi di consapevolezza e riqualificazione delle risorse personali per una migliore integrazione nel tessuto sociale del territorio. E’ questo l’obiettivo del progetto e dello sportello Idea@donnacatania presentati dall’assessore al Welfare del Comune di Catania, Fortunato Parisi, e da Antonietta Petrosino, coordinatrice del Tavolo “Pari opportunità e Violenza di genere”.

Il progetto prevede, dal 15 marzo, nei locali della direzione Famiglia e politiche sociali di via Dusmet 141, l’attivazione di uno sportello per le donne, ma anche per le famiglie e i minorenni, che vivono situazioni di disagio. Associazioni metteranno a disposizione personale specializzato per rispondere a esigenze di carattere legale, psicologico, sociale, pedagogico. Lo sportello sarà operativo una volta a settimana, il giovedì mattina e pomeriggio, con la possibilità di una seconda apertura settimanale.

“E’ un’iniziativa – ha detto l’assessore Parisi – che va oltre l’8 marzo in quanto offre sostegno concreto a chi vive situazioni di fragilità e disagio sociale. E’ un’ulteriore azione nell’ambito delle linee di intervento previste dall’amministrazione con la collaborazione fattiva del mondo dell’associazionismo, molto attivo e radicato in città, per favorire la cultura della tolleranza e il rispetto dei diritti delle donne”.

“Il progetto – ha sottolineato Petrosino – comprende anche l’attivazione di laboratori formativi di arti e mestieri per la qualificazione professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro. Da un lato quindi la tutela dei diritti e dall’altro l’integrazione. E il logo dell’iniziativa evidenzia l’articolazione del progetto attraverso una mimosa e tanti fiori o chicchi quanti sono i servizi offerti”.