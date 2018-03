Boom M5s, a Palermo modulo falso per avere il reddito di cittadinanza

PALERMO – Decine di persone si sono presentate al Caf “Asia” di piazza Marina, a Palermo, per chiedere i moduli per ottenere il reddito di cittadinanza, convinte che con la vittoria elettorale di M5s – che lo propone – la misura sia già disponibile.

Da ieri pomeriggio è un continuo via vai per inoltrare la domanda al patronato dell’Ente Nazionale di Assistenza Sociale ai Cittadini (Enasc), tanto che i responsabili del Caf hanno dovuto affiggere fuori un foglio con la scritta in italiano e in arabo “in questo Caf non si fanno pratiche per il reddito di cittadinanza”.

“Vengono in tanti – dice Totò Barone, sindacalista di Asia, Alternativa sindacale autonoma – dopo il risultato elettorale del M5s che aveva proposto il reddito di cittadinanza, anche migranti. Qui le persone vengono per appuntamento per risolvere pratiche di lavoro; da due giorni la nostra attività è frequentemente interrotta da richieste di moduli per il reddito. Gira un modulo farlocco con il logo Inps e la scritta ‘Nun Teng Genio e Fatica'”.