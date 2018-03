Picanello, preso il pusher in fuga

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 26enne Marco Musumeci per resistenza a pubblico ufficiale e spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari lo hanno notato in via Timoleone a Picanello, dove riceveva la sua clientela per piazzare le dosi di marijuana in cambio di denaro. Scorgendo da lontano i carabinieri è fuggito per le vie del quartiere per poi essere bloccato e ammanettato in via Cavallaro. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di due stecche di marijuana.