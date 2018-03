Ora il dito nell’acqua calda

Alla fine chi vinto? Il voto di testa, il voto di pancia, il voto con la molletta al naso, il voto d’opinione o quello di protesta, quello convinto o quello indeciso?

Alla fine chi ha vinto? Oggi è come chiedere: qual è il sesso degli angeli?

Al di la di tutte le analisi illuminate che continuano ad affollare la tv e i giornali dalle 23 del fatidico 4 marzo, la verità è che l’Italia non sa chi vinto: c’è un partito, il M5s, che ha preso una valanga di voti e una coalizione (ovvero un insieme di partiti), il centrodestra, che ne ha presi altrettanti. Due visioni di Paese differenti, due punti di vista molto simili e allo stesso tempo contrastanti.

Insomma, il Rosatellum, pensato e fatto legge per favorire alcuni ha finito per fare un favore ad altri. E la famosa democrazia, con la quale tutti si riempiono la bocca, di fatto, mortificata per l’ennesima volta da chi dovrebbe averla a cuore.

Il popolo sovrano ha subito un sistema elettorale contorto e cervellotico, che si è avvitato su se stesso attraverso quote proporzionali e maggioritarie, liste, listini e collegi che di fatto non rappresentavano nessuno e che hanno mandato, alla cieca, questo o quello nei due rami del nuovo Parlamento.

E’ innegabile, però, che la politica italiana e siciliana avesse bisogno di un giro a vuoto, almeno per una buona parte dei soliti noti. Di una legislatura fatta di tanti uomini e donne normali, di sconosciuti armati di buoni sentimenti, ai quali il popolino non servi la riverenza e il solito baciamano, lo stesso a cui deputati e senatori siciliani erano abituati dal ’48 ad oggi.

In Sicilia un cittadino su due ha votato per il M5s. Il presidente della Repubblica, un siciliano come noi, dovrà tenerne conto. Adesso toccherà a questa nuova classe politica, trasversale, mettere il dito nell’acqua calda per difendere e non mortificare la Sicilia e i siciliani. Non ci sono più scuse.

Twitter: @LucaCiliberti

LucaCiliberti