M5s, gli eletti siciliani non bastano

Salta fuori il rebus scorrimento: altri 25 del movimento entrano in Parlamento col proporzionale, ma ci sono ancora seggi e i candidati sono finiti. Arriva una poltrona per Grasso, Schifani, Stancanelli, Sudano, Raciti, Prestigiacomo e Faraone

CATANIA – Otto senatori al Movimento 5 stelle, tre a Forza Italia, due al Partito democratico e uno ciascuno alla Lega, a Liberi e uguali e a Diventerà bellissima. E’ l’attribuzione dei seggi del Senato in Sicilia con il proporzionale.

Tra gli eletti il presidente del Senato e leader di Leu, Pietro Grasso, l’ex presidente di Palazzo Madama, Renato Schifani per Fi, assieme alle colleghe di partito Gabriella Giammanco e Urania Giulia Rosina Papatheu.

Completano il quadro dei senatori del centrodestra l’avvocato Giulia Bongiorno per la Lega e l’ex sindaco di Catania, Raffaele Stancanelli, presente nelle liste di Fdi per Diventerà Bellissima. Due i senatori del Pd: il sottosegretario Davide Faraone e l’ex deputata regionale Valeria Sudano.

I 5 stelle ottengono il pieno in Sicilia anche nel proporzionale, eleggendo otto senatori, e portando, assieme ai nove eletti nei collegi uninominale, la squadra di parlamentari a Palazzo Madama del M5s votati nell’Isola.

Gli otto eletti nel proporzionale sono Antonella Campagna, Maurizio Santangelo, Cinzia Leone, Fabrizio Trentacoste, Mario Giarrusso (nella foto), Cristiano Anastasi, Barbara Floridia (nella foto al centro) e Nunzia Catalfo (nella foto a sinistra). Quest’ultima è stata eletta anche nell’uninominale e il seggio dovrà essere riassegnato, ma non in Sicilia, dove tutti i candidati M5s sono stati eletti.

GLI ELETTI ALLA CAMERA. Per quanto riguarda la Camera, con il proporzionale 17 seggi vanno al Movimento 5 stelle, sei a Forza Italia, quattro al Partito democratico e due ciascuno a Lega, Liberi e Uguali e Fratelli d’Italia.

Nel Pd hanno conquistato il seggio a Montecitorio il rettore di Messina Pietro Navarra, il segretario regionale del partito, Fausto Raciti, la figlia dell’ex ministro Salvatore Cardinale, Daniela, e Carmelo Miceli, che subentrano alla ministra Maria Elena Boschi eletta all’uninominale a Bolzano.

In Forza Italia gli eletti sono Francesco Scoma, Matilde Siracusano, Giusi Bartolozzi, Antonino Minardo, Antonino Germanà e Stefania Prestigiacomo. L’ex ministra è stata eletta in due collegi in Sicilia, e per legge prende il posto in quello in cui ha ottenuto meno preferenze (Sicilia 02 – 03) e lascia libero il posto in quello in cui ha avuto più voti (Sicilia 01 – 01). Così sale Antonino Germanà al posto di Giovanni Mauro.

Nella Lega gli eletti sono Carmelo Lo Monte e Alessandro Pagano. Fdi ha eletto due donne: Maria Carolina Varchi e Carmela Bucalo. Per LeU alla Camera vanno l’ex segretario della Cgil Guglielmo Epifani ed Erasmo Palazzotto.

Questi i 17 eletti del M5s alla Camera: Adriana Vacirca, Valentina D’Urso, Antonio Lombardo, Caterina Licatini, Davide Aiello, Azzurra Cancelleri, Filippo Giuseppe Perconti, Rosalba Cimino, Alessia Mattia Villarosa, Angela Raffa, Santi Cappellani, Gianluca Rizzo, Francesco D’Uva, Giulia Grillo, Simona Suriano, Marialucia Lorefice e Maria Marzana. Gli ultimi cinque sono stati eletti nei collegi uninominali e l’assegnazione dei seggi al loro posto è ancora in corso.

CANDIDATI FINITI. La valanga di voti per il Movimento 5 stelle crea infatti un problema. Il M5s oltre ai 28 eletti all’uninominale piazza 25 parlamentari, tra Camera e Palazzo Madama, nella quota proporzionale. Ma è tanto larga la vittoria da creare un problema nei subentri, visto che alcuni dei 5 stelle eletti nella quota proporzionale hanno ottenuto il seggio anche all’uninominale.

Così, nel M5s, emerge il rebus dello scorrimento: la lista – che per legge non poteva superare 4 nomi – è troppo breve rispetto ai seggi realmente ottenuti dai grillini. Ma secondo i giuristi a questo punto si andrebbe a cercare in altri collegi. I nodi da sciogliere sono ad esempio nel collegio proporzionale di Messina ed Enna dove Alessio Villarosa e Francesco D’Uva hanno vinto le rispettive sfide dell’uninominale, e dunque opteranno ovviamente per quel seggio.

Alle loro spalle, però, c’è un solo nome, quello di Antonella Papiro: data per certa l’elezione di quest’ultima, il secondo parlamentare che a M5s spetta scatterebbe in un altro collegio. Situazione analoga a Catania (Giulia Grillo e Simona Suriano hanno vinto nella quota maggioritaria, e visto che i seggi ottenuti al proporzionale sono 3 alle loro spalle resta solo Luciano Cantone) e Siracusa-Ragusa (Marialucia Lorefice e Maria Marzana si trovano alle spalle il solo Filippo Scerra) per la Camera e in Sicilia orientale per il Senato (Nunzia Catalfo non può lasciare il seggio a una “riserva” perché M5s ha eletto tutti i candidati).