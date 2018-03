Catania, carcere per tre

In manette pregiudicati che devono scontare una pena per evasione, droga e furto

CATANIA – A Catania la polizia ha arrestato tre uomini che devono scontare una pena per diversi reati. L’ordine di carcerazione è scattato per il pregiudicato di 45 anni Carmelo Santo Pino (nella foto al centro): dovrà espiare un anno e 8 mesi per evasione.

Un altro pregiudicato, il 39enne Mario Minuto (nella foto a sinistra), deve invece scontare un ammo e 4 mesi per cessione di sostanze stupefacenti. Infine al 25enne Salvatore Rodolico (nella foto a destra) toccheranno 4 anni e 11 mesi per reati in materia di stupefacenti e furto.