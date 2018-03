Salvini: “Niente coalizioni strane”

“E’ una vittoria straordinaria, che ci carica di orgoglio, gioia e responsabilità”. Il leader della Lega, Matteo Salvini, non nasconde la soddisfazione per i risultati delle elezioni politiche. “Lo vedo come un voto di futuro. Gli italiani hanno premiato il futuro”.

“La squadra con cui ragionare e governare è quella di centrodestra. Sono uno che mantiene la parola data – aggiunge – e l’impegno preso riguarda la coalizione di centrodestra, che ha vinto e che può governare. All’interno del centrodestra credo che tutti debbano essere contenti, il centrodestra ha vinto e può governare”, ribadisce Salvini aggiungendo che lui è “uso mantenere la parola data” e negando “coalizioni strane”. “Ho detto che avrei parlato con tutti ma non siamo usi a cambiare idea ogni quarto d’ora. La Lega ha vinto nel centrodestra e resterà alla guida del centrodestra. Non ho sentito Berlusconi, lo farò dopo, ma gli accordi tra amici sono chiari. Quello faremo e farà…”.

“La squadra a cui mancano meno numeri per avere la maggioranza alla Camera e al Senato è quella del centrodestra. A seggi chiusi lavoreremo perché la squadra più vicina arrivi a essere maggioranza. Ci sono collegi dove vinci o perdi per cinquanta voti e vogliamo avere il quadro chiaro”, spiega Salvini. “Sono e rimarrò populista: chi ascolta il popolo fa il suo dovere. Di ‘radical-chic’ gli italiani non ne hanno più voglia”. Il voto, aggiunge, ha “punito l’arroganza di Renzi e dei suoi”.

In ambito siciliano, a prendere la parola per primo è Rosario Crocetta (Pd), ex presidente della Regione siciliana, non candidato in queste elezioni per decisione della segreteria nazionale: “Adesso il Pd dichiari subito la disponibilità a supportare, anche dall’esterno, un governo a guida M5S. Renzi ha avuto quello che merita, causando, in prima persona, una sconfitta che non riuscivano ad immaginare, poiché completamente distanti dalla società. Renzi voleva i voti a favore di un partito di sinistra, attraverso politiche di destra, candidando uomini di destra, impresentabili e cortigiani. Un Renzi zitto e persino compiacente rispetto a propri candidati abili a prendere i voti con le ‘fritturine’ di pesce. Un Renzi che non si è indignato neppure di fronte ad episodi di grave condizionamento del voto che hanno coinvolto alcun candidati Pd”.

Anche il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, interviene nel dibattito con una nota: “Il voto delle elezioni politiche deve spingerci ad alcune riflessioni e non basta, anche se fa piacere, evidenziare che il centrodestra sia la coalizione più votata in Italia, perché il risultato nelle regioni del Sud è il segnale di un malessere profondo che investe le popolazioni più toccate dalla crisi. In Sicilia, la nostra proposta politica, alle elezioni regionali, ha trovato il consenso maggioritario dei cittadini proprio in ragione della necessità di rispondere al loro disagio con azioni di governo precise, respingendo velleità e facili demagogie. Come abbiamo chiesto il rispetto di quel voto, così abbiamo profondo rispetto per quello di ieri, e sappiamo bene che per i prossimi cinque anni saremo chiamati a promuovere nell’Isola tutte le azioni possibili per fare crescere l’economia, ridurre la povertà, diminuire le differenze. Questa è la sfida del nostro governo, ma è anche la sfida cui è chiamato senza alibi tutto il Parlamento siciliano, per condividere e portare a compimento la tanto attesa stagione delle riforme”.