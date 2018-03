Cappotto siciliano: gli eletti

TUTTI I NOMI E LE FOTO In Sicilia arriva il 28-0 del Movimento 5 stelle: ecco i deputati e i senatori vincitori nei collegi uninominali I verdetti nazionali: Gentiloni ok, fuori Minniti e Pinotti

Un cappotto in piena regola. Il Movimento 5 stelle stravince nei collegi uninominali in Sicilia con percentuali bulgare: 28 eletti su 28 posti disponibili.

A Catania è un trionfo per Maria Laura Paxia (nella foto) con 67.712 voti (47,58%): andrà alla Camera. Battuti nettamente Manlio Messina di Forza Italia (22,2%) e Giuseppe Berretta del Pd (11,7%).

Giulia Grillo (69.001, 46,28%) vince ad Acireale superando Basilio Catanoso (centrodestra, 52.750, 35,38%) e Nicola D’Agostino (centrosinistra, 18.771, 12,59%), Simona Suriano (70.531, 52,86%) fa altrettanto a Misterbianco sopravanzando Giovanni Pistorio (centrodestra, 40.232, 30,15%) e Luca Sammartino (centrosinistra, 16.049, 12,02%). Eugenio Saitta (66.873 voti, 51,37%) dilaga a Paternò tenendo a distanza Geremia Lombardo (centrodestra, 42.903, 32,95%) e Maria Grazia Pannitteri (centrosinistra, 13.913, 10,68%).

Catania manda al Senato Nunzia Catalfo (132.436, 49.53%) che ha largamente la meglio su Raffaele Stancanelli (centrodestra, 85.061, 31,81%) e Valeria Sudano (centrosinistra, 34.200, 12,79%). Affermazione netta pure per Tiziana Stivala (120.641, 48%) nel collegio di Acireale ai danni di Angelo Attaguile (centrodestra, 87.367, 34,76%) e Giovanni Burtone (centrosinistra, 30.641, 12,19).

A Palermo per il Senato stravince Stanislao Di Piazza con 87.301 voti (43,9%); stracciato il presidente uscente Pietro Grasso (Leu), per lui 11.580 preferenze (5,8%). Rino Marinello viene eletto nel collegio di Agrigento (121.832, 52,22%), Loredana Russo (91.285, 44,59%) in quello di Palermo-Bagheria.

Alla Camera, sempre a Palermo, l’altro grillino Giorgio Trizzino passa con 44.192 voti (41,4%), staccatissimi gli altri. Nell’altro collegio Roberta Alaimo ce la fa con 49.638 preferenze (48,7). Il collega Aldo Penna vince nella zona Palermo-Resuttana-San Lorenzo (54.389, 48,2%). Giuseppe Chiazzese si impone nel collegio di Monreale con 70.112 voti (46,81%), Piera Aiello (77.950 voti, 51,19%) in quello di Marsala, Michele Sodano (62.587, 50,53%) ad Agrigento, Vita Martinciglio (72.029, 53,91%) a Mazara del Vallo, Vittoria Casa (55.065, 43,65%) a Bagheria.

A Messina plebiscito per Grazia D’Angelo al Senato (115.199, 43%), doppiata Urania Papatheu di Forza Italia. Alla Camera eletto Francesco D’Uva (59.508, 44,2%). A Barcellona Pozzo di Gotto sale Alessio Villarosa (nella foto a destra) con 69.726 voti e il 43,7%.

Più di 92.000 preferenze al Senato (46,7%) a Gela per un altro grillino, Pietro Lorefice. Exploit a 5 stelle ancora più clamoroso per l’altro neo senatore Franco Mollame (nella foto al centro) a Marsala: 130.699 voti e il 48%. Il Movimento spopola anche ad Avola con Maria Marzana (53.008, 52,8%). Un posto in Senato lo conquista pure Giuseppe Pisani (161.799, 53,85%) nel collegio di Siracusa, città che manda alla Camera Paolo Ficara (66.242, 57,90%). Eletti alla Camera anche Marialucia Lorefice (68.546, 52,18%) a Ragusa, Dedalo Pignatone (52.891, 47,26%) a Gela e Andrea Giarrizzo (49.764, 45,76%) a Enna.