M5s pigliatutto, in Sicilia clamoroso 28-0. Di Maio esulta: “Adesso tocca a noi”

PALERMO – Debacle del Pd, boom del M5s che fa l’assopigliatutto nei collegi uninominali (28 a 0) e sfiora il 50% nella circoscrizione Sicilia 2 alla Camera, Fi perde rispetto alle scorse politiche ma avanza rapportando i voti alle scorse regionali del 5 novembre scorso, successone della Lega e di Fratelli d’Italia che aumentano di molto la propria presenza nell’isola.

Anche la Sinistra di Leu, se si fa un confronto con la lista Centopassi che ha appoggiato la candidatura di Claudio Fava alla presidenza della Regione, perde più del 2% (la lista Centopassi ottenne il 5,2%). Per la Camera hanno votato Leu 69.508 elettori mentre alle Regionali 100.583 votarono Cento passi. Al dato va affiancata la considerazione che per le regionali votò il 46,75% degli elettori ieri ha votato il 62,72%. E’ questo, in sintesi, il risultato delle urne per le politiche in Sicilia tenendo presente naturalmente che il sistema di voto è cambiato.

Scarsissimi risultati per la Destra estrema, Forza nuova e Casapound, che insieme arrivano all’1%, Potere al popolo supera di poco lo 0,5%, mentre la lista del Popolo per la costituzione, di Antonio Ingroia e Giulietto Chiesa, non supera lo 0,1%.

Se si guardano le percentuali delle coalizioni rispetto alle elezioni del 2013 (il numero dei partiti è diminuito o aumentato così come sono cambiati alcuni simboli) alla Camera Sicilia 1 il Centrodestra ottiene il 32,88 % contro il 30,7% del 2013 mentre il Centrosinistra il 12,70% contro il 21,3%. Alla Camera Sicilia 2 il Centrodestra ottiene il 30,72% contro il 31,8 del 2013 mentre il Centrosinistra passa dal 21,5% del 2013 al 14,44%. Al Senato nel 2013 il Centrodestra ottenne il 33,4% e il Centrosinistra il 27,3%. Ora in Senato 1 il Centrodestra scende al 32,83% e il Centrosinistra al 13,21 mentre al Senato 2 il Centrodestra ottiene il 31,4% e il Centrosinistra il 14,5%.

CHI SALE E CHI SCENDE. Anche rispetto alle regionali del 5 novembre scorso i cambiamenti sono evidenti: il M5s aveva ottenuto il 26,7% (il candidato governatore Giancarlo Cancelleri il 34,65%), Alleanza per la Sicilia-Musumeci presidente-Fratelli d’Italia il 5,6%, Forza italia il 16,37% (il governatore eletto per il Centrodestra Nello Musumeci ottenne il 39,84%), il Pd il 13% e l’unione Pdr-Sicilia Futura-Psi-Micari presidente il 6% (il candidato governatore del Centrosinistra Fabrizio Micari ottenne il 18,65%), la lista di Sinistra Cento passi ebbe il 5,2% (Il candidato governatore Claudio Fava ottenne il 6,1%).

Nel collegio Sicilia 1 per la Camera il M5s col voto di ieri ottiene il 48,14% cioè circa il 14% in più delle Politiche del 2013 (34,5%), Forza Italia il 21,33 contro il 26,2% ottenuto dal Pdl nel 2013, La Lega il 5,22% contro lo 0,2%, Fratelli d’Italia il 3,60% contro l’1,3% , Noi con l’Italia- Udc il 2,99 contro il 2,7 del 2013, il Pd 10,38 perde piu’ dell’8% (18,6 % nel 2013), +Europa 1,20%, Liberi Uguali il 3,12% (Sel ottenne il 2,1%).

In Sicilia 2 sempre per la Camera il M5s ottiene il 49,32% il 16,62% in più del 2013, Forza Italia il 20,38% cioè il 6,42% in meno del 2013 (era Pdl e ottenne il 26,8%), la Lega il 5,17% contro lo 0,2%, Fratelli d’Italia il 3,74% contro l’1,8%, Noi con l’Italia-Udc l’1,77% contro il 2,9%. Il Pd l’11,97%, il 6,63% in meno del 2013 (ottenne il 18,6%) +Europa l’1,05, Liberi e Uguali il 2,59% (Sel ottenne il 2%).

Per il Senato in Sicilia 1 il M5s ha ottenuto il 47,31%, Forza Italia il 21,25%, la Lega il 5,55 %, Fratelli d’Italia il 3,44, Noi con l’Italia-Udc il 2,71%, il Pd il 10.98% +Europa l’1,22%, liberi e Uguali il 3,31%. Nel collegio Sicilia 2 il M5s ha ottenuto il 48,88%, Forza Italia il 20,12%, la Lega il 5,35%, Fratelli d’Italia il 4,15%, Noi con l’Italia-Udc l’1,69%, il Pd il 12,16%, +Europa 1,06%, Liberi e Uguali il 2,58%. Nel 2013 per il Senato il M5s ottenne il 29,5%, il Pdl il 26,4%, Fratelli d’Italia l’1,5%, la Lega lo 0,1%. Il Pd ottenne il 18,5% e la lista Il megafono Crocetta il 6,2%, Sel l’1,6%.

BOOM DEL M5S E LEGA. Di Maio porta il Movimento, che nel 2013 aveva raccolto il 25,6% dei consensi, fin dove si era prefisso e anche oltre. Il suo obiettivo era raggiungere il traguardo del 30% e non solo l’ha centrato ma lo ha anche superato. Complesso per il leader politico pentastellato trasformare ora questo suffragio in un progetto che lo porti a palazzo Chigi. Anche se questa sarà la sua richiesta al capo dello Stato: con un pacchetto di voti che supera il 31% dirà che intende guidare lui quella che sarà la futura squadra di governo.

A confermarlo, sono le dichiarazioni rilasciate dallo stesso Di Maio in tarda mattinata: “Il risultato ci proietta inevitabilmente verso il governo del Paese. Siamo aperti al confronto con tutte le forze politiche a partire dalle figure di garanzia che vorremo individuare per le presidenze delle due camere ma soprattutto per i temi che dovranno riguardare il programma di lavori. Sono fiducioso che il presidente della Repubblica saprà guidare questo momento con autorevolezza e responsabilità. Oggi inizia la Terza Repubblica e sarà una Repubblica dei cittadini italiani. Questo è un risultato post-ideologico, che va al di là degli schemi di destra e sinistra: riguarda i grandi temi irrisolti della nazione”.

CENTRODESTRA PRIMA COALIZIONE. Anche l’alleanza di centrodestra ha fatto centro. La coalizione supera ampiamente il 36% arrivando anche al 37% al Senato. E a cantare vittoria è Matteo Salvini. La sua Lega ha quadruplicato i voti dal 2013. E, soprattutto, ha superato ampiamente Silvio Berlusconi. Anche Fratelli d’Italia cresce: pure Giorgia Meloni ha raddoppiato i suoi voti dal 2013 (quanto ottenne meno del 2%) portandosi al 4,20% sia alla Camera che al Senato. Sul filo di lana Noi con l’Italia che supera di poco l’1%.

Per il centrosinistra, invece, i presagi più neri si sono avverati compreso il pericolo di crollo del Pd sotto la soglia psicologia del 20%: al Senato il partito di Matteo Renzi è al momento al 19,86%. Nell’alleanza l’unica che potrebbe sopravvivere sarebbe +Europa di Emma Bonino, che supera, ma di poco, il 2%.

Anche per Liberi e Uguali i risultati non sono confortanti: alla Camera è al 3,55%, mentre al Senato al 3,36%, un risultato al di sotto delle aspettative.