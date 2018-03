Voto nel caos: file, ritardi ed errori

PALERMO – Italiani in coda per votare. Lunghe file si stanno registrando ai seggi, da Nord a Sud, aperti in tutta Italia da questa mattina alle 7 per accogliere i 46 milioni di elettori chiamati a eleggere i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e i Consigli regionali di Lombardia e Lazio.

COLPA DEL TAGLIANDO ANTIFRODE? Tra le novità introdotte dal ‘Rosatellum’, e valida solo per le elezioni politiche, ha debuttato oggi – creando un certo rallentamento ai seggi, con code anche di varia entità – il tagliando antifrode, un sistema di sicurezza messo a punto per contrastare la possibilità di sostituzione della scheda elettorale all’atto del voto.

Si tratta di un tagliando perforato rettangolare rimovibile con codice alfanumerico attaccato a un lembo della scheda che il presidente o lo scrutatore staccano prima di inserire la stessa scheda nell’urna. La nuova procedura prevede che gli addetti al seggio, prima di consegnare la scheda all’elettore, abbiano cura di annotare il relativo codice del tagliando antifrode sulla lista sezionale in corrispondenza al nominativo dell’elettore stesso, o nella colonna delle annotazioni. E già questa operazione, ripetuta per le due schede di Camera e Senato, ha dei tempi abbastanza lunghi.

Successivamente, dopo che l’elettore è uscito dalla cabina e ha espresso il suo voto, tocca al presidente, o a un suo delegato, di staccare il tagliando antifrode e di mettere la scheda nell’urna: operazione che prevede anche la conservazione in buste distinte dei due tagliandi di colore diverso, e che anche in questo caso può prendere del tempo.

In sostanza, l’elettore non può più mettere direttamente la scheda nell’urna, come avveniva prima (tranne nel caso delle elezioni regionali), ma deve consegnarla ripiegata al presidente del seggio che deve controllare tramite il tagliando, che il numero corrisponda a quello annotato in precedenza sul registro elettorale.

ROSATO: “BASTAVA UTILIZZARE ETICHETTE AUTOADESIVE”. “I dati sull’affluenza sono molto positivi, peccato per le file createsi soprattutto dove si vota anche a livello regionale, ma vorrei ricordare che la legge non prevede la trascrizione a mano del numero della scheda, che sta rallentando le operazioni ma bastava prevedere solo etichette autoadesive”. Così Ettore Rosato, ideatore della legge elettorale, spiega all’ANSA, la causa del rallentamento delle procedure di voto ricordando che il tagliando anti-frode, che “evita brogli diffusi”, “è stato votato all’unanimità”.

IL CASO PALERMO. I primi ad accorgersi del pasticcio a Palermo sono stati ieri sera i rappresentanti di lista di Forza Italia. Controllando il nome del candidato al Senato nel collegio uninominale Palermo 1 hanno scoperto che al posto dell’azzurro Giulio Tantillo figurava Ester Bonafede (Udc), che la coalizione di centrodestra aveva indicato nel collegio Palermo 2 comprendente anche Bagheria. E’ stata sufficiente una rapida verifica per accertare che lo scambio delle schede riguardava circa 200 sezioni del capoluogo.

A farne le spese, tra gli altri candidati, anche il presidente del Senato Pietro Grasso, leader di LeU. Immediatamente è stato convocato un vertice in Prefettura per capire cosa era successo. Secondo una nota ufficiale diffusa a tarda sera, lo scambio sarebbe stato causato da una errata collocazione di alcune sezioni nell’ambito dei collegi senatoriali. Di qui la decisione di far ristampare circa 200 mila schede elettorali nella notte. Una corsa contro il tempo che si conclude poco prima dell’alba, quando alle 4.45 le pattuglie dei vigili urbani cominciano a distribuire le “nuove” schede nelle sezioni interessate.

Ma l’intoppo causa inevitabilmente forti ritardi nell’apertura dei seggi, anche perché i presidenti sono costretti a timbrare nuovamente le schede e a consegnare quelle avute in precedenza e destinate ad essere distrutte. In alcuni casi i seggi aprono con oltre due ore di ritardo, davanti alle scuole si formano lunghe code di elettori che protestano vivacemente. “E’ scandaloso – dice uno di loro – in cinquant’anni non mi è mai successo nulla del genere”.

A complicare le cose anche le nuove procedure di controllo del codice alfanumerico della scheda. Un elettore in attesa di votare in una sezione della scuola Uditore Setti Carraro cronometra il tempo necessario a ultimare le sue operazioni di voto: 4 minuti e 38 secondi. Proteste anche da parte dei candidati: “Nel giorno più importante di una democrazia, quello delle elezioni, sono ritardi ed errori inaccettabili, che spero non scoraggeranno la partecipazione dei cittadini”, commenta da Roma il presidente del Senato Pietro Grasso.

Mentre nella sezione 535 della scuola Giovanni XXIII, quartiere Libertà, dove sono state già consegnate le schede, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella vota poco dopo le 8:30. All’uscita il Capo dello Stato dimentica di ritirare il documento d’identità, subito consegnato dal presidente di seggio a uno degli agenti di scorta. Alle 10 la Prefettura dirama finalmente il comunicato con il quale dichiara che “le operazioni elettorali si stanno svolgendo regolarmente in tutte le sezioni”. La fine di una vigilia elettorale contrassegnata dal caos.

“Quanto sta accadendo a Palermo è gravissimo. Robe da terzo mondo. Il sindaco di Palermo come al solito se ne lava le mani, il Viminale deve dare subito spiegazioni. Non vorremmo che qualcuno volesse boicottare il voto del capoluogo siciliano”, dice il deputato Alessandro Pagano, capolista alla Camera per la Lega nel collegio plurinominale di Palermo città.

IL SINDACO ORLANDO: “RAMMARICATI PER I DISAGI”. “Siamo rammaricati per i disagi agli elettori ma registro che questa nuova legge ha provocato fenomeni anche più gravi in altre parti d’Italia”, ha commentato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, all’uscita dal seggio elettorale dove ha votato. “Il riscontro delle schede nel corso delle giornata di ieri – ha spiegato Orlando – ha portato alla necessità di ristampare delle schede corrette durante la notte, che sono state distribuite stamane in tutti i seggi. Questo ha provocato in alcune sezioni della città un ritardo nell’apertura dei seggi ma tutto si è risolto nel modo migliore”.