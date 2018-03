Ma chi è, Rambo?

CARONIA (MESSINA) – I militari e i carabinieri di Caronia (ME) hanno arrestato un uomo di 57 anni originario di Santo Stefano di Camastra, Antonio Miraglia Fagiano, che è stato trovato in possesso di 4 armi clandestine: un fucile doppietta a canne mozze con matricola abrasa, un fucile su cui era stata innestata una monocanna artigianale realizzata da un tubo in ferro per condotte d’acqua, un fucile tipo doppietta cal. 12 privo di marca e una baionetta per fucile da guerra.

Erano nascoste in contenitori cilindrici in plastica rigida, accuratamente chiusi per impedire infiltrazioni di acqua, e sotterrati tra le sterpaglie e i rottami in punti diversi del suo podere. Miraglia Fagiano ha precedenti penali per associazione mafiosa e reati specifici in materia di armi.

Inoltre, all’interno del pollaio, erano occultate alcune scatole di cartucce per fucile di vario calibro, in totale 92, oltre che 20 proiettili per pistola cal. 9. Infine, nascosti all’interno di un piccolo magazzino in muratura, c’erano 82 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi.

Sulle armi verranno svolte indagini tecniche per verificare se siano state utilizzate in precedenti reati. In casa i militari hanno anche constatato la presenza di un allaccio abusivo all’energia elettrica pubblica.