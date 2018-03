Alle 19 affluenza boom con il 58%

ROMA – Alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 19 – ma il dato non è ancora definitivo – ha votato il 58% degli aventi diritto (circa 4.200 comuni su 7.958).

Alle ore 12 l’affluenza registrata è stata pari al 19,38%. Nella precedente tornata elettorale del 2013, che però si svolse in due giorni, alla stessa ora si era recato alle urne il 14,94% degli elettori per la Camera. Ecco le affluenze alle ore 12 in ogni Regione. Nelle precedenti politiche del 2013 si votò in due giorni: Val d’Aosta 21,24% – Piemonte 20,44% – Lombardia 20,92% – Trentino Alto Adige 20,78% – Friuli Venezia Giulia 22,56% – Veneto 22,24% – Liguria 21,78% – Emilia Romagna 22,72% – Toscana 21,17% – Marche 19,81% – Umbria 20,55% – Lazio 18,88% – Abruzzo 19,38% – Molise 17,88% – Campania 19,38% – Puglia 17,96% – Calabria 15,11% – Basilicata 16,27% – Sicilia 14,27% – Sardegna 18,34%.