Quante irregolarità nella falegnameria

CATANIA – Controlli della Polizia di Catania in una falegnameria dove sono state riscontrate diverse irregolarità: nell’azienda di 600 mq, sono stati trovati numerosi dipendenti che lavoravano in condizioni di criticità in materia di sicurezza.

La struttura era inoltre sporca, mancavano gli estintori, gli spogliatoi e gli armadietti per i dipendenti, c’erano dislivelli nel pavimento con rischio di inciampare, non c’era traccia di attestati di formazione del personale, la copertura del tetto era in eternit e l’impianto elettrico non sicuro.

Altro fatto di rilievo, molti dipendenti sono stati identificati come lavoratori in nero, uno dei dipendenti ha dichiarato di percepire 3 euro l’ora senza alcun tipo di garanzia previdenziale. L’Ispettorato del Lavoro ha anche contestato la presenza di 8 telecamere senza i necessari avvisi e autorizzazioni. L’attività è stata sospesa e il titolare è stato denunciato.

A seguire, è stato effettuato un controllo finalizzato a reprimere il fenomeno di furto di energia elettrica. In un capannone di circa 400 metri, è stato accertato un furto di energia elettrica per un importo di circa 10.000 euro. Per il proprietario è scattata la denuncia.