Incontra la moglie, la latitanza finisce

Il 43enne Giuseppe Cosenza era ricercato dallo scorso giugno: è stato beccato dai carabinieri in dolce compagnia a Carini

PALERMO – Ricercato dallo scorso giugno, Giuseppe Cosenza, 43 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Palermo e di Monreale. I militari hanno seguito la moglie di Cosenza a bordo di una Mercedes avvistata in centro, a Palermo.

A un certo punto l’auto si è fermata e un uomo ha preso il posto di guida, dirigendosi in direzione Trapani. I carabinieri hanno seguito la vettura e a Carini, a una stazione di servizio, è avvenuto l’arresto.

Cosenza è stato portato in carcere al Pagliarelli, deve scontare 6 anni e 4 mesi di reclusione per mafia, più 9 mesi di arresto per ricettazione ed estorsione aggravata dal metodo mafioso, reati commessi a Palermo tra il 2003 e il 2009.

L’uomo era rimasto coinvolto nell’operazione antimafia “Cerbero” del 2009, che aveva colpito i mandamenti mafiosi dei quartieri palermitani di Porta Nuova e Brancaccio. In qualità di emissario dell’organizzazione mafiosa, Cosenza aveva contribuito a un tentativo d’estorsione ai danni di un gioielliere.