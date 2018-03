Con l’auto rubata sperona la gazzella

Inseguimento dei carabinieri tra Ramacca e Lentini: in manette un 49enne in libertà vigiliata

PALAGONIA (CATANIA) – I carabinieri di Palagonia hanno arrestato il 49enne Carmelo Grasso, in libertà vigilata, per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri sera alle 19, una pattuglia transitando per contrada Gornalunga (agro di Ramacca), ha intercettato una Fiat 500 L, risultata da ricercare poiché rubata durante la mattinata a Catania.

A quel punto è iniziato un inseguimento che si è protratto per alcuni chilometri tra la S.S. 417 e la S.P. 69 II. Giunti in contrada Arcimusa, agro di Lentini (Sr), il conducente della Fiat 500, Carmelo Grasso, dopo alcuni tentativi di speronamento ai danni dell’auto dei carabinieri, ha perso il controllo del mezzo uscendo fuori strada e terminando così la sua corsa in un agrumeto.

A questo punto Grasso, illeso, ha tentato un’ulteriore fuga a piedi, favorito dal buio, ma è stato subito raggiunto e bloccato dai militari. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato nel carcere di Siracusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.