Controlli a Nesima: multe e sequestri per un panificio e una macelleria

CATANIA – Controlli della polizia di Catania nel quartiere Nesima. Una macelleria in viale Mario Rapisardi è stata sanzionata per occupazione di suolo pubblico con conseguente sequestro di un braciere mobile. Ispezionato anche un panificio in via Leopoldo Nobile, trovato in scarse condizioni igienico-sanitarie. Sequestrati due forni da panificio, denunciato per inquinamento ambientale il titolare. Scattate …