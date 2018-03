Salvo e Silvio, binario incrociato

Luca Ciliberti . Pogliese accetta la candidatura a sindaco di Catania: “Il sogno di una vita”. Il progetto del centrodestra attira simpatie trasversali. Berlusconi in tv: “Sarò in città con Bertolaso per l’emergenza corso Sicilia”. GUARDA LE FOTO

La chiusura della campagna elettorale del centrodestra s’intreccia inevitabilmente con il P-Day, il giorno in cui Salvo Pogliese accetta con un sì convinto, “dalla scelta d’amore e di orgoglio per la sua Catania”, il mandato di tutti gli alleati della coalizione alla candidatura a sindaco della città metropolitana. Ma si intreccia anche con la presenza di Silvio Berlusconi a Matrix in serata, dove parla di Europa e di Catania, due temi che nell’agenda di Pogliese sono presenti e chiarissimi visto la sua esperienza in corso da parlamentare Ue.

Su Canale 5 scorrono le immagini del degrado di Catania, di un corso Sicilia indecente, invivibile, dove i portici della city sono diventati dormitorio, mensa e discarica di un quartiere che avrebbe dovuto essere vetrina del centro storico. Il giro della troupe di Mediaset con i residenti della zona è impietoso e deprimente al tempo stesso, racconta una realtà che è sotto gli occhi di tutti, da anni.

Nel racconto che passa dalla tv sotto gli occhi degli italiani c’è la denuncia dell’avvocato Ivan Maravigna, per anni volto e voce di Forza Italia in Comune, oggi presente alla convention elettorale con l’ex sindaco Stancanelli (“dal 5 marzo sarò in campo in prima persona per aiutare il centrodestra a tornare al governo della città”) e con buona parte di un mondo che era classe dirigente della città fino a cinque anni fa.

L’ex Cav indignato parla da premier in pectore e promette: “Io e Bertolaso saremo a Catania per fare lì quello che facemmo a Napoli” quando nel 2008 l’emergenza rifiuti sommerse l’intera città partenopea.

Poi c’è la realpolitik, quella che poche ore prima è andata in onda nella sala dello Sheraton di Aci Castello apparsa sin da subito troppo piccola. Pochi 600 posti a sedere per contenere l’entusiasmo dei tanti che aspettavano solo il via libera per cominciare a programmare la campagna elettorale per le amministrative, nonostante non si sia ancora consumato il voto per le politiche. Tra il pubblico anche gli ex papabili sindaci Sergio Parisi e Agatino Cariola con l’ex ministro Ignazio La Russa.

“Pogliese sindaco” è sulla carta un progetto unitario, trasversale, alternativo al Pd e all’attuale amministrazione Bianco, che include e apre le porte anche coloro che vogliono tornare nel centrodestra per condividere il programma, “l’importante – come avverte Nello Musumeci dal palco – che il ritorno nella grande casa del centrodestra moderato sia disinteressato e convinto”. Mentre zio Pino Firrarello passeggia in sala con il nipote Carlo Castiglione, in prima fila siede Giovanni La Via, deputato del Ppe ex alfaniano pentito, che conosce bene, così come Pogliese, il presidente del Europarlamento, Antonio Tajani.

Coupe de teatre in tv. Berlusconi ritratta e a Matrix annuncia: “Sono lieto di poter annunciare una buona notizia l’attuale presidente del Parlamento europeo ha finalmente sciolto la riserva e ha dato la disponibilità a guidare il prossimo governo di centrodestra” e fa un passo di lato “io farò l’allenatore”. Il tweet da Bruxelles conferma: “Ringrazio Berlusconi per la stima ho dato a lui la disponibilità a servire l’Italia. Ora ogni ulteriore decisione spetta ai cittadini e al presidente della Repubblica”.

E basta questo per comprendere che le elezioni a Catania non hanno solo una valenza locale. Indirettamente Pogliese risponde a Bianco (che da qualche tempo ha annunciato la sua ricandidatura) portando il dibattito al suo livello, facendo comprendere a tutti che anche lui, da sindaco, riuscirebbe a gestire i rapporti, le relazioni politiche, internazionali che, obiettivamente, in città, negli ultimi quasi cinque anni di amministrazione a guida Pd, non sono mancati.

In un crescendo rossiniano, sul palco, chiamati da Enrico Trantino, figura carismatica del nuovo corso di Fratelli d’Italia, si consumano gli ultimi appelli al voto dei candidati (Attaguile, Catanoso, Messina, Pistorio, Stancanelli) che a uno a uno creano attesa per le parole del nuovo candidato sindaco.

Pogliese parla con il cuore, manda un messaggio ai figli (“per loro sogno una città migliore”) e senza tergiversare ammette “sarei ipocrita se non dicessi che fare il sindaco di Catania ha rappresentato da sempre il sogno della vita e della mia carriera politica, ma sono anche consapevole che quello attuale è il momento peggiore per farlo. Ho scelto di abbandonare la razionalità e ho scelto il cuore”.

Annuncia alcuni punti di un programma ancora tutto da scrivere (Due diligence fiscale, burocrazia, Piano regolatore, rifiuti )apre alle esperienze del civismo a sostegno del progetto amministrativo di centrodestra e “coinvolgendo le migliori energie della nostra Catania, per archiviare definitivamente la stagione delle inaugurazioni in fascia tricolore di portaceneri e semafori con nani e ballerini al seguito”. Ovazione, infine, quando dichiara di voler trovare immediatamente “una soluzione definitiva per il disastro del Tondo Gioeni”.

In sala tanti aspiranti consiglieri comunali, molti uscenti di ogni colore politico che cercano di annusare il clima per capire da che parte schierarsi, vista anche la riduzione da 45 a 36 del numero dei componenti della prossima assise di Palazzo degli elefanti e l’elezione diretta con premio di maggioranza al sindaco che avrà ottenuto il 40% dei voti al primo turno.

Insomma un “si salvi chi può” per non restare fuori dai giochi. La caccia al consenso quartiere per quartiere è già cominciata, nessuno schieramento è escluso. E’ inevitabile che la partenza in anticipo da parte del centrodestra compatto, fino ad oggi, rappresenta un piccolo tesoretto che potrà pesare sul risultato finale, quando si chiuderanno le urne di primavera. Ma prima occhi puntati sul voto di domenica prossima.

Twitter: @LucaCiliberti

Luca Ciliberti