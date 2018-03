Carabinieri trovano pistola e mezzo chilo di marijuana in un terreno abbandonato (FOTO)

PATERNO’ (CATANIA) – Una pistola Beretta calibro 6,35 con la matricola cancellata completa di caricatore con due proiettili, 550 grammi di marijuana e un bilancino di precisione sono stati trovati dai carabinieri durante un controllo in un terreno abbandonato di contrada Pizzo Scalilla, a Paternò (Catania). A fare il ritrovamento i militari dello Squadrone eliportato Cacciatori Sicilia. L’arma, conservata in un buono stato, nei prossimi giorni sarà inviata al Ris di Messina per gli esami tecnico-balistici.