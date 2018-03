Pogliese-Bianco, è già clima elezioni “Catania non è una zona di guerra”

CATANIA – Ed è subito scontro da campagna elettorale. Lo spunto arriva dalla trasmissione Matrix di Canale 5, che ieri ha mostrato il degrado di corso Sicilia a Catania. Il candidato sindaco del centrodestra Salvo Pogliese attacca frontamente l’amministrazione Bianco, “il re è nudo, la città ha arretrato negli ultimi 5 anni”. Il primo cittadino risponde a tono e a stretto giro di posta: “Servizio preparato ad hoc dalla tv di Berlusconi”. Frasi e stilettate al vetriolo che mettono subito in chiaro che la partita elettorale di primavera non sarà sotovalutata da nessuno dei principali schieramenti

“Da catanese mi sento umiliato e profondamente offeso – scrive Pogliese in mattinata – In questi cinque anni Catania è rimasta ferma, bloccata e, forse, è anche arretrata. Una delle principali arterie cittadine, il Corso Sicilia, la city, quello che, una volta, era il fiore all’occhiello della città è oggi una vergogna additata come emblema di degrado dalle televisioni nazionali”.

“Il servizio di ieri ha mostrato che, per l’inerzia e incapacità di quest’amministrazione, lo Stato rischia di perdere l’esercizio della sua sovranità su un quartiere della nostra città. Discariche a cielo aperto, accampamenti di zingari ed extracomunitari clandestini, prostituzione e spaccio di droga in mano alla mafia nigeriana, abusivismo commerciale incontrollato e immondizia mai raccolta (con un’Amministrazione comunale che fa andare deserta per tre volte consecutive la gara per la raccolta poiché incapace di redigere un bando cui le ditte possano realisticamente partecipare). È mancata la programmazione, sono mancate le idee di riqualificazione urbana, è stato, del tutto, inesistente il dialogo con la cittadinanza.”.

Bianco colpito nell’orgoglio da sindaco ribatte: “Mentre raccontavo personalmente al presidente del Consiglio che con la nuova tratta, aperta dopo 15 anni di stallo (guarda caso proprio durante le amministrazioni comunali di centrodestra), i passeggeri nel 2017 sono stati ben 3,5 milioni – ripetiamo milioni -, Canale 5 denigrava proprio la nostra metropolitana, affermando che il cantiere vicino piazza Stesicoro ha causato degrado e lo stazionamento dei senzatetto nella zona. Il servizio preparato dalla tv di Berlusconi è ispirato da qualche esponente locale del centrodestra, come si vede dalle immagini e anche dai commenti successivi, ma è pieno di errori e omissioni – si ‘dimenticano’ di dire che dopo più di 60 anni questa amministrazione ha permesso l’apertura dei cantieri in corso Martiri per risanare una ferita storica di tutto il quartiere; il cantiere della Metro, come detto, non solo non ha causato alcuna proliferazione dei senzatetto ma non ha portato ad alcun degrado in corso Sicilia ma anzi la Circum ha realizzato numerose aiuole, illuminazione e arredo urbano per riqualificare la strada”.Ma il sindaco ammette: “Certo non siamo soddisfatti della situazione ai lati di corso Sicilia e proprio per questo ho chiesto in prefettura, al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza, azioni congiunte e continue delle forze dell’ordine per un controllo molto più stringente per la sicurezza urbana. Dipingere la città quasi come una zona di guerra, utilizzando persino un giornalista che normalmente fa l’inviato presso i conflitti nel mondo, e preparare un servizio propagandistico per fornire un assist relativo alle elezioni, a chi vuole allegramente ballare sui problemi delle città nel nostro Paese è un’operazione che respingiamo al mittente”.