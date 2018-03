Studenti aggrediti a Catania

CATANIA – Prima le pallonate, poi gli insulti e infine calci e pugni nei confronti di uno dei piccoli studenti che aveva ‘osato’ invitarli a smettere. E’ questa l’aggressione subita dagli studenti dell’istituto comprensivo San Giovanni Galermo a conclusione di una visita nel centro storico della città, mentre rientravano a scuola, che dista circa 200 metri da Porta Garibaldi.

La ricostruzione è della dirigente scolastica, Valeria Pappalardo, che si dice “preoccupata per la sicurezza degli studenti”. E annuncia che nei prossimi giorni preparerà un esposto al Questore perché “non è possibile che il gesto, gravissimo, resti impunito”.

“L’aggressione da parte di una banda di ragazzini – sottolinea – è stata interrotta soltanto per il pronto intervento degli insegnanti e di alcuni passanti che si fermati”.

L’episodio, annuncia, “non fermerà l’attività esterna della scuola”. Tesi condivisa dai genitori degli studenti pronti a “scortarli” nelle prossime uscite. “La nostra scuola – osserva la preside – è molto attiva sul territorio e partecipa a diversi bandi europei. Abbiamo un Pon e anche aderiamo a iniziative Erasmus. E proprio ad aprile arriveranno nell’ambito del progetto Erasmus studenti stranieri: con quale serenità li possiamo portare in giro per Catania sapendo che possono essere aggrediti anche loro? Da tempo, per esempio, chiediamo, inutilmente, la presenza di un vigile urbano davanti la scuola, è questa la sicurezza che offriamo ai nostri piccoli? Le Istituzioni preposte – chiosa la preside – ci devono delle risposte certe e in tempi brevi”.