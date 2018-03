Presa elettrica in cortocircuito, scoppia incendio in una merceria del centro storico

PALERMO – Un incendio è divampato in una merceria del centro storico. I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio in piazzetta San Marco per domare il rogo nell’attività Rubino di piazzetta San Marco a Palermo.

A lanciare l’allarme i titolari di alcuni negozi vicini che hanno visto uscire del fumo dall’esercizio commerciale.

Grazie all’intervento dei pompieri è stato possibile spegnere l’incendio prima che le fiamme devastassero l’intera merceria. Pare che l’incendio sia stato causato da una presa elettrica andata in cortocircuito