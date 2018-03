Appena operato, bloccato per due ore in ascensore

Catania : è servito l’intervento dei vigili del fuoco per liberare paziente e infermieri da un elevatore dell’ospedale Garibaldi-Nesima. Santonocito: “Aperta indagine interna per individuare le responsabilità”

CATANIA – “Due giorni fa dopo un delicato intervento nell’ospedale Garibaldi Nesima di Catania, un paziente, che doveva essere trasferito in reparto, è rimasto bloccato per oltre due ore con due infermieri nell’ascensore utilizzato esclusivamente dai sanitari per i trasferimenti dalla sala operatoria, e per liberarli è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco”.

Lo dice la deputata del M5S, Jose Marano, che ha presentato un’interrogazione parlamentare al presidente della Regione siciliana Nello Musumeci e all’ assessore alla Sanità Ruggero Razza chiedendo di “verificare lo stato di efficienza e funzionamento di ascensori e elevatori nell’azienda ospedaliera”.

“Vogliamo capire – sottolinea la parlamentare – se si è trattato di mera fatalità o se ci sono responsabilità legate al mancato svolgimento delle attività di manutenzione degli elevatori presenti nella struttura, dunque capire se tali attività sono state effettuate con regolarità e nel caso verificare eventuali responsabilità dell’azienda ospedaliera. Fortunatamente – osserva la deputata M5s – il paziente non ha subito conseguenze fatali, ma questa vicenda avrebbe potuto evolversi in tragedia, vigileremo affinché non si ripetano episodi del genere. Il diritto alla salute passa anche attraverso la sicurezza negli ospedali”.

Dal canto suo la direzione strategica dall’azienda ospedaliera Garibaldi ha “avviato un’indagine disciplinare interna” sul blocco dell’ascensore.

Il blocco, confermano dall’ospedale, è avvenuto il 27 febbraio scorso quando “l’impianto elevatore del nosocomio di Nesima, regolarmente sottoposto a manutenzione da parte della ditta ThyssenKrupp, si è bloccato ed esattamente alle 19.55”.

“Stiamo ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti e rilevando la tempistica – ha detto il direttore generale Giorgio Santonocito – tutti i 56 impianti elevatori presenti nell’Azienda sono oggetto di idonea manutenzione. Quindi non può minimizzarsi il fatto accaduto, qui la fatalità non può e non deve entrarci. Le responsabilità saranno individuate in breve tempo”.