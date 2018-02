“E’ il sindaco di nuova generazione” Micciché lancia Pogliese a Catania

“Salvo Pogliese è tagliato per fare il sindaco, per noi è la migliore proposta in campo”. Forza Italia rompe il silenzio e a poche ore dal P-Day indica formalmente il candidato sindaco a Catania. Le parole del coordinatore di Forza Italia, Gianfranco Micciché, non sono solo la piena condivisione del progetto per la futura amministrazione di una delle più grandi città d’Italia, ma anche la risposta a chi, prima, durante e dopo la presentazione delle candidature alle elezioni politiche nazionali, ha voluto insinuare malumori, crepe e spaccature nel partito perno della coalizione di centrodestra.

E mai come in questo caso, la scelta di “Pogliese sindaco” sembra mettere tutti d’accordo. “Sul suo nome c’è una condivisione totale – spiega Micciché – siamo una coalizione compatta e il nostro metodo è sempre lo stesso, quello del dialogo e del confronto con tutte le parti politiche. Se tra gli alleati ci sono proposte migliori parliamo, ma credo di poter affermare senza bisogno smentite che, dopo esserci confrontati, non potevamo trovare una candidatura migliore”.

Il via libera formale è arrivato dopo una riunione a Palermo tra Gianfranco Miccichè, il suo vice Francesco Scoma, l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, il deputato Basilio Catanoso e l’ex presidente del Senato Renato Schifani, poche ore prima della grande kermesse di chiusura della campagna elettorale per le politiche, prevista per domani pomeriggio allo Sharaton di Catania, alla presenza del presidente Musumeci e di tutti i rappresentanti locali del centrodestra. La notizia rimbalza velocemente tra sms e messaggi Whatsapp

“Pogliese rappresenta il sindaco di nuova generazione dopo secoli di amministrazione Bianco, ho perso persino il conto di tutte le volte in cui è stato seduto sulla poltrona della città di Catania. Adesso per Forza Italia e per il centrodestra è arrivato il tempo di tornare a Palazzo degli elefanti”.

Nelle parole di Miccichè traspare un pizzico di soddisfazione, perché potrebbe chiudere un triplete (Regionali-Politiche-Amministrative) che appena un anno fa nessuno, tra gli addetti ai lavori, avrebbe osato sognare se non Silvio Berlusconi.

Sul piano politico, poi, la candidatura di Pogliese ha sin da subito trovato consenso trasversale anche tra i maggiori esponenti dei partiti alleati: #DiventeràBellissima e Fratelli d’Italia non hanno mai pensato a nomi alternativi, pieno sostegno anche nel mondo dell’Udc del collega europarlamentare Lorenzo Cesa. Pressing tra gli autonomisti di Raffaele Lombardo, che erediterebbero con Innocenzo Leontini un posto a Bruxelles e appoggio concreto sul territorio dalla Lega di Angelo Attaguile.

Strategicamente, poi, la scelta di annunciare il nome del candidato sindaco di Catania anticipando l’esito del voto di domenica prossima, con il centrodestra dato da tutti gli analisti prima coalizione del Paese, non solo crea entusiasmo dilagante nella base provinciale del partito, ma rafforza la posizione dello stesso Salvo Pogliese, al di là dei punti percentuale che indicheranno le urne.

Una indicazione inclusiva per Forza Italia, che sottotraccia apre spazi e nuovi scenari a quelle forze politiche rimaste ai margini nella campagna elettorale nazionale, che vogliono ricostruire consenso attorno al nuovo progetto politico del centrodestra.

“Ci siamo confrontati a lungo, Salvo Pogliese mi ha spiegato che il Comune di Catania ha una situazione debitoria critica, ci sarà molto da lavorare, ma questa è la nostra cifra. Il nuovo sindaco di Catania di Forza Italia potrà certamente contare sui collegamenti amichevoli con il governo regionale a Palermo e con il governo nazionale a Roma, che daranno valore aggiunto e concreto a tutta la sua attività amministrativa”.

L’indicazione di Forza Italia sarebbe la prosecuzione naturale di un percorso dell’intero centrodestra. “Poche chiacchiere e molti fatti. Lo stiamo dimostrando sin da quando ci siamo insediati alla Regione. Il presidente Musumeci è l’esempio del nostro modo di fare politica: instancabile, non lesina tempo e impegno per seguire tutte le questioni più importanti che riguardano la nostra Regione; acqua, rifiuti, sanità, economia, riesce persino ad occuparsi della piaga del randagismo. Dimostra ai siciliani che per noi nessuna questione è secondaria”.

Oggi si scrive un’altra pagina della campagna elettorale infinita che non ammette soste.

Twitter: @LucaCiliberti

Luca Ciliberti