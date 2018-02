CATANIA – Carabinieri di Giarre hanno arrestato un 41enne di Riposto per evasione dagli arresti domiciliari, mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e danneggiamento.

Arrestato agli inizi di febbraio per maltrattamenti nei confronti della moglie di 39 anni, era stato trattenuto in carcere fino al 22 febbraio scorso, giorno in cui aveva ottenuto dal giudice gli arresti domiciliari in casa di una parente con il divieto assoluto di comunicare con ogni mezzo, compreso quello telematico.

La notte scorsa è evaso dagli arresti domiciliari, ha raggiunto la casa dove vivono la moglie e le due figlie della coppia e dopo avere forzato il portone d’ingresso del condominio ha tentato di sfondare la porta dell’abitazione, senza riuscirci.

E’ tornato nell’abitazione dove è agli arresti domiciliari dove ha trovato i carabinieri che, dopo avere anche notati le ferite alla mano destra che si era procurato nel tentativo di sfondare la porta, lo hanno arrestato e condotto in una camera di sicurezza.