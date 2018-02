Gentiloni, la talpa e la metropolitana: “Ecco come Catania sarà umiliata”

CATANIA – “Il presidente del Consiglio uscente Paolo Gentiloni, candidato capolista alla camera dei deputati per il Partito democratico nel collegio etneo, sarà domani a Catania “per assistere all’abbattimento dell’ultimo diaframma della metropolitana che separa la galleria attualmente in uso con quella di Misterbianco. Gentiloni azionerà la talpa che abbatterà il diaframma e poi incontrerà la stampa. E’ vergognoso e gravissimo che Circumetnea e Comune organizzino una finta inaugurazione di un’opera pubblica, pagata coi soldi dei cittadini, in chiusura di campagna elettorale, con l’evidentissimo intento di svolgere campagna elettorale per il candidato del Pd alle prossime elezioni. Un’umiliazione per la città”.

Catania bene comune accoglie la visita del premier senza tanti riguardi. “È chiaro – spiega – che rinviare tale momento di appena quattro giorni avrebbe impedito l’utilizzo per fini elettorali delle attività di un cantiere utile a tutta la città. La scelta della Circumetnea e delle società che gestiscono il cantiere è inaccettabile. Chiediamo alla prefetta di Catania di intervenire con urgenza per impedire che un passaggio dell’esecuzione di un appalto pubblico, alla vigilia della chiusura della campagna elettorale, sia utilizzato come comizio di una parte politica.

Cbc sottolinea che “la metropolitana di Catania è un’opera pubblica costata negli ultimi vent’anni centinaia di milioni di euro provenienti dalle tasse pagate da ogni cittadino. Un’opera necessaria per una città che ha un sistema di mobilità pubblica carente e inefficiente. Il servizio di trasporto pubblico è un diritto di ogni abitante della città, non è un regalo né di Bianco né di Gentiloni. Perciò il sindaco Bianco e il commissario della Circumetnea si ricordino che siamo cittadini e non sudditi”.