Catania: prostitute nel centro relax

CATANIA – Un altro blitz della polizia di Catania in un finto centro benessere, dopo quello a gestione cinese appena scovato. Questa volta nel centro della città all’ombra di un insegna che prometteva prestazioni di tutto “relax” c’era un giro di prostituzione.

Gli agenti hanno arrestato il pregiudicato 48enne Gaetano Cocuzza per sfruttamento. Il locale è stato sequestrato, così come i farmaci ritrovati assieme ai soldi incassati.

L’operazione è l’epilogo di un’indagine sul centro benessere intestato alla ex moglie del Cocuzza, con appostamenti che hanno permesso di scoprire la vera attività. Sono state identificate le “massaggiatrici” e svariati “clienti” (uno di loro colto in flagrante) che di fronte all’evidenza hanno confermato di avere ricevuto a conclusione del massaggio e in cambio di denaro la prestazione sessuale. Le dipendenti incassavano per ogni ora di massaggio 10 euro.