Tende anti-freddo in corso Sicilia: “Catania non può ridursi così”

La denuncia del presidente della commissione comunale al Bilancio: “E in piazza della Repubblica un terreno usato come discarica e latrina”

CATANIA – “Con l’emergenza freddo di questi giorni in corso Sicilia assistiamo all’installazione di tende sotto i portici, che ovviamente non possono offrire un riparo sicuro. Allo stesso tempo, poco distante, in piazza della Repubblica, tra i palazzoni, un ampio terreno apparentemente abbandonato continua a essere usato come discarica e come latrina a cielo aperto”. Vincenzo Parisi, presidente della commissione comunale al Bilancio, denuncia l’indifferenza nei confronti dei senzatetto.

“Ci sono persone che hanno estremo bisogno di aiuto. Chiedo al sindaco Bianco di costruire una collaborazione duratura con le associazioni come la Caritas, la Comunità di Sant’Egidio, la Croce rossa italiana e tutte le altre che già da tempo si occupano di questo tipo di emergenze. Le tende in corso Sicilia sono un simbolo evidente e sono sotto gli occhi di tutti. Ecco perché bisogna intervenire realizzando più strutture fisse comunali sparse per la città dove si possa garantire loro un pasto caldo, la possibilità di curare l’igiene personale e un tetto sopra la testa durante tutto il periodo dell’anno. A Catania ci sono veri e propri hotel per disperati che noi chiamiamo Mulino Santa Lucia, Vulcania, ex raffinerie di Zolfo del viale Africa, palazzo di via Ala. E l’elenco potrebbe continuare ancora per molto”.