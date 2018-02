Il grande freddo contro il grande caldo

Mentre il gelo al Centro-Nord raggiunge il suo apice (ma presto andrà via), al Sud nel fine settimana sono previsti 15 gradi in più

ROMA – Il grande freddo di questi giorni raggiungerà il suo apice domani mattina, con minime fino a -6/7 gradi in pianura. Il gelo sta comunque per allentare la sua morsa. “Da giovedì pomeriggio le temperature cominceranno ad aumentare e la neve gradualmente si trasformerà in pioggia.

Tutto questo mentre al Sud, nel weekend, sono previste massime di 18-20 gradi, almeno 15 in più di questi giorni. A Roma resta confermata la possibile nevicata di giovedì mattina.

Il cambiamento del tempo darà le sue prime avvisaglie domani pomeriggio con la modifica “della circolazione dell’aria fredda, che richiamerà una perturbazione dall’Atlantico. Questa avrà come effetto un graduale e lento rialzo delle temperature, che si riporteranno nelle medie del periodo”, dicono i meteorologi.

Le massime nel Centro-Nord saranno di 8-10 gradi, le minime anche sopra lo 0. Al Sud, dove l’afflusso di aria sarà ancora più caldo, avremo temperature massime di 18-20 gradi. Un’escursione termica che potrà costituire un problema soprattutto per anziani e bambini.