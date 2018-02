C’è un cantiere alla villa di Catania

Cominciati i lavori per restaurare il Piazzale delle carrozze, sarà usato per manifestazioni e concerti. VIDEO

CATANIA – Sono cominciati a Catania i lavori per rimettere in sesto il Piazzale delle carrozze alla villa Bellini. Dureranno tre mesi, poi potranno svolgersi manifestazioni e concerti. Il cantiere è quello della Società Appalti Edili, vincitrice del bando di 370.000 euro, con un ribasso a circa 245.000.

“In questo giardino – dice il sindaco Enzo Bianco – generazioni di bambini catanesi hanno giocato. Per anni è stato in condizione d’abbandono, ma oggi, grazie a una seria opera di manutenzione, sta rinascendo. E il Piazzale delle carrozze sarà riqualificato con la sistemazione di impianti sotterranei per captare le acque ed evitare che si trasformi in un lago. Inoltre sostituiremo la sabbia che a ogni acquazzone veniva trascinata via, con un materiale nuovo ma assolutamente naturale e compatibile con la tradizione della nostra villa”.

Il Piazzale, esteso per cinquemila metri quadrati, presenta infatti criticità legate soprattutto al materiale di finitura e alla permanenza delle acque piovane. Nel dettaglio, il Piazzale sarà liberato dall’attuale pavimentazione in sabbia e ghiaia e scarificato. Poi si passerà alla realizzazione di una struttura drenante composta da rami laterali che confluiscono in un collettore centrale.

Sarà poi realizzata, utilizzando le ultime tecnologie a disposizione, una pavimentazione naturale drenante con materiali di ultima generazione che consentiranno di utilizzare la superficie per ospitare eventi e manifestazioni anche in caso di pioggia. L’intervento prevede anche la manutenzione delle parti meccaniche ed elettriche del sistema antincendio dell’intero Giardino attraverso la sostituzione delle pompe non funzionanti e del quadro elettrico.

Il Giardino Bellini è il più antico polmone verde della città. Realizzato dal principe di Biscari Ignazio Paternò Castello, nel 1854 venne acquistato dal Comune di Catania e nove anni dopo, grazie a un finanziamento del governo borbonico, l’architetto Ignazio Landolina ebbe l’incarico di trasformarlo in un giardino pubblico. I lavori presero l’avvio nel 1877 sotto la direzione dell’ingegner Filadelfo Fichera, che per farne “luogo di pubblico passeggio” realizzò viali, scalinate e ponticelli. La villa dei catanesi, una sorta di salotto cittadino, fu inaugurata il 6 gennaio del 1883.