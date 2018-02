Spari contro troupe di “Striscia” allo Zen

PALERMO – Una troupe della trasmissione televisiva Striscia la Notizia è stata aggredita ieri pomeriggio nel quartiere Zen 2 di Palermo. L’inviato Vittorio Brumotti stava conducendo un’inchiesta sullo spaccio della droga. L’aggressione è avvenuta in via Costante Girardengo.

Nei giorni scorsi il giornalista e gli operatori avrebbero ripreso diversi spacciatori tra le strade del quartiere popolare alla periferia del capoluogo siciliano. Ieri sono andati per raccogliere interviste chiedendo ai residenti se conoscessero o meno alcuni pusher.

E’ bastato poco per scatenare la reazione del quartiere che è uno dei più redditizi per lo smercio degli stupefacenti in città. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, un gruppo di giovani avrebbero iniziato a lanciare pietre contro la vettura su cui viaggiavano Brumotti e gli operatori.

In pochi istanti c’è stata una fitta sassaiola e un grosso pezzo di cemento è stato tirato dal balcone di una delle abitazioni del quartiere finendo sul tetto della macchina. Una volta fuggiti i giornalisti si sono accorti anche di un foro nella lamiera della macchina che sarebbe stato sparato da una calibro 12. I carabinieri della Compagnia di San Lorenzo stanno eseguendo i rilievi.

Non è la prima volta che allo Zen avvengono intimidazioni simili. Nelle scorse settimane un autobus è stato colpito da pietre e dai proiettili di una carabina. La troupe della trasmissione che va in onda su Canale 5 è stata soccorsa da polizia e carabinieri. Dopo l’aggressione l’inviato e i suoi hanno continuato e concluso il lavoro allo Zen con la scorta dei militari dell’Arma.