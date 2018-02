Raptus di gelosia: massacra la moglie

ACI SANT’ANTONIO (CATANIA) – I carabinieri di Aci Sant’Antonio hanno arrestato un 45enne per maltrattamenti in famiglia. Divorato già da tempo da una gelosia morbosa, la scorsa notte al culmine dell’ennesima lite non ha esitato ad aggredire la moglie 34enne, colpendola con calci e pugni.

Lei, riuscendo a sottrarsi alla furia, si è rinchiusa in una stanza da dove ha chiamato i carabinieri. Il marito è stato bloccato. La donna se l’è cavata con una prognosi di alcuni giorni, con ematomi alle braccia e alle mani.