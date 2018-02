Sicilia tra frane e burrasca

PALERMO – Mentre il freddo imperversa da Nord a Sud, in Sicilia il governatore Nello Musumeci lancia l’allarme sul pericolo frane: “Almeno tre quarti del territorio dell’Isola – afferma il presidente – è interessato da eventi di erosione, da esposizione alle alluvioni, anche se in misura diversa da zona a zona. Per questo motivo, ho già chiesto una mappa completa delle realtà maggiormente a rischio. Non possiamo continuare a inseguire le emergenze e le falle che si aprono quotidianamente. Dobbiamo capire quali sono le arterie siciliane deboli, quelle vulnerabili e quelle forti. Programmeremo gli interventi e verificheremo se, per i casi su cui dobbiamo intervenire, ci sono già i progetti. Se non è così, gli uffici tecnici inizieranno a lavorarci”.

Intanto il Dipartimento della protezione civile prevede da stanotte nevicate al di sopra dei 300-500 metri, con locali sconfinamenti fino a quote di pianura, sulla Campania e sulla Puglia, e poi in estensione a Basilicata e Calabria.

Dalla tarda mattinata venti settentrionali da forti a burrasca sulla Sicilia e sulla Calabria, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Per domani è stata valutata allerta gialla sull’Emilia Romagna, sull’Abruzzo e sul Molise. A Roma saranno chiuse le scuole.