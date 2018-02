In gravi condizioni due donne investite in via Puglisi e via dei Cantieri

PALERMO – Due donne investite a Palermo. La prima, la 59enne S. M., questa mattina da un tram in via padre Pino Puglisi: è stata soccorsa dal 118 e trasportata al Buccheri La Ferla, le sue condizioni sono ritenute molto serie.

Una venticinquenne è stata invece investita da un’auto mentre si trovava in via dei Cantieri. L’incidente è avvenuto all’altezza di via Don Orione, nei pressi della chiesa. S. F. è rimasta ferita ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Civico, dove è stata ricoverata con un codice rosso. Anche in questo caso la polizia municipale sta indagando per ricostruire le responsabilità.