Hashish tra la trippa

A Caltanissetta arrestato uno spacciatore pluripregiudicato del Gambia: era andato a Palermo in autobus per rifornirsi di droga

CALTANISSETTA – Ieri mattina i poliziotti della Squadra Mobile di Palermo hanno arrestato Maar Abdoulaye, cittadino gambiano di 35 anni, in possesso di regolare permesso di soggiorno, con l’accusa di spaccio di droga.

L’uomo, sorvegliato da giorni dai poliziotti della narcotici, già arrestato a dicembre, a giugno e il 9 febbraio scorso, è pedinato dai poliziotti a Caltanissetta, dove ha preso un autobus di linea per Palermo. Al suo rientro è stato intercettato dagli uomini dell’antidroga mentre tentava di dirigersi frettolosamente verso il centro storico. Bloccato dalla pattuglia, è stato trovato in possesso di un sacchetto di plastica della spesa con 707 grammi di hashish suddivisi in 8 panetti, occultati tra la trippa di animale che emanava un forte e cattivo odore, tecnica utilizzata dai corrieri di droga per eludere eventuali controlli da parte di unità cinofile delle forze di polizia.

L’arrestato è stato portato in questura e, su disposizione del pm di turno, dopo le formalità di rito, è stato condotto nel carcere Malaspina.