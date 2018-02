Braccianti agricoli rapinati nel Nisseno

CANICATTI’ (AGRIGENTO) – Una squadra di braccianti agricoli al lavoro su un appezzamento di terreno a cavallo dei comuni di Canicattì (Ag) e Caltanissetta è stata rapinata da tre malviventi con il volto travisato ed armati di pistola giunti a bordo di un’autovettura.

Magro il bottino tra i 100 ed i 200 euro. Gli operai pensavano a qualcuno che si fosse perso o ad un controllo dell’Ispettorato del lavoro. Ben presto hanno dovuto ricredersi ed assecondare i rapinatori consegnando il denaro che avevano in tasca e nei giubbotti.

I rapinatori prima di andare via hanno raccomandato alle loro vittime di non dare l’allarme a polizia e carabinieri non prima di aver fatto togliere dai cellulari le batterie in modo da guadagnare ulteriore margine di vantaggio per la fuga.