Rubano una moto a San Giovanni Li Cuti

CATANIA – La notte scorsa, la Polizia di Catania ha arrestato quattro giovani per furto. Gli agenti in seguito a una segnalazione, sono giunti in via San Giovanni Li Cuti angolo viale De Gasperi, e hanno sorpreso i quattro giovani mentre stavano rubando una moto di grossa cilindrata.

I fermati sono Giuseppe Torre, 19 anni, Carmelo Campolo, 20 anni, e Mario Comis, 22 anni. Dopo aver prima tentato di eludere il controllo con un goffo tentativo di fuga, hanno ammesso le loro responsabilità. Indagato il complice L.S., minorenne.